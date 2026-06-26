Михаил Иванов и Павел Пашинин приняли участие в инспектировании хода реализации проекта «Вам решать!»

Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Половина инициатив нижегородцев, запланированных к реализации в 2026 году по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования «Вам решать!», уже исполнена в Сормовском районе. Глава районной администрации Светлана Горбунова провела инспекционный объезд хода работ вместе с депутатом Государственной Думы РФ Артемом Кавиновым, территориальным координатором проекта «Вам решать!» Михаилом Морозовым и депутатами городской Думы Нижнего Новгорода фракции «Единая Россия» Михаилом Ивановым и Павлом Пашининым.

«В этом году в Сормовском районе реализуется сразу десять инициатив нижегородцев. Спортивные площадки в школах № 79 и № 85 – были завершены еще в мае. Сегодня мы посмотрели еще три готовых объекта – это детская площадка на ул. Федосеенко, 38, заасфальтированный проезд на ул. Фурманова и универсальный спортивный комплекс в школе № 156 имени Б.И. Рябцева. Таким образом у нас в районе по «Вам решать!» завершена половина объектов: еще пять инициатив жителей находятся в работе. Среди них – устройство детской площадки на ул. Светлоярской, ремонт асфальтового покрытия в детском саду № 393, ремонт дороги на ул. Новые Полянки, а также ремонт актовых залов в школе № 9 и лицее № 82», – сообщила Светлана Горбунова.

Первой точкой инспекции стала детская площадка у дома № 38 по улице Федосеенко. Здесь установили игровой комплекс «Деревня эльфов», маятниковые качели «Гнездо», двойные качели, качалку-балансир и деревянную песочницу, а также скамейки.

«Мы все вместе голосовали за эту площадку и очень рады, что наша мечта сбылась. Теперь детям есть, где играть! Все элементы красочные, разнообразные, а главное - безопасные!» — поделилась местная жительница Татьяна Соколова.

С ней согласен депутат городской Думы Нижнего Новгорода Павел Пашинин: «Здесь сделано чудесное благоустройство: установлен детский городок, качели. За эту площадку проголосовало более полутора тысяч сормовичей. Проект «Вам решать!» работает – жители видят, как меняется район, становясь комфортнее и благоустроеннее».

Следующим объектом, который проверила комиссия, стала дорога на улице Фурманова от дома № 2 до дома № 40. Здесь подрядчик обновил дорожное полотно протяжённостью порядка 500 метров. Жители уже активно пользуются новой дорогой.

«Мы очень ждали этого ремонта. Решили действовать через проект «Вам решать!», собрали инициативную группу, и вот результат — у нас есть прекрасная новая дорога! Отдельную благодарность выражаем администрации района и строителям за отзывчивость: они всегда отвечали на наши вопросы и старались быстрее все работы закончить», — сказала Валентина Козлова.

По словам заместителя председателя городской Думы Нижнего Новгорода Михаила Иванова, за каждый квадратным метром отремонтированной дороги стоит голос конкретного жителя. «За ремонт улицы Фурманова проголосовало более 1,5 тысяч человек. Сормовичи активно поддерживают проект «Вам решать!» и видят результат», – отметил депутат.

Завершилась инспекционная проверка у третьего корпуса школы №156 имени Б.И. Рябцева, где установили новую многофункциональную спортивную площадку. Подрядчик выполнил полный цикл работ: от подготовки основания до монтажа современного бесшовного резинового покрытия с разметкой. Универсальный комплекс площадью 600 кв. м предназначен для игры в волейбол и баскетбол, а также оборудован воркаут-зоной с рукоходами, уличными тренажерами и турниками.

«Мы с мужем активно участвовали в голосовании и даже привлекали родственников, потому что очень хотели получить новую площадку. Дети рады, все довольны. Результат получился отличный!» — рассказала мама ученика школы Анна Короткова.

Территориальный координатор проекта «Вам решать!» Михаил Морозов добавил, что все проинспектированные объекты - дорога, детский городок и спортивная площадка – выполнены качественно и в срок. «Инициативы наших жителей исполнены. Нижегородцы довольны, а это самый главный результат», – сказал он.

«За пять лет в Сормовском районе по проекту «Вам решать!» реализовано более пятидесяти инициатив жителей. Новые спортивные и детские площадки, благоустройство, дороги частного сектора появились благодаря активности самих сормовичей. Вместе мы действительно можем больше», - отметил по итогам объезда депутат Госдумы РФ Артем Кавинов.

Как ранее сообщил мэр Юрий Шалабаев, в этом году по «Вам решать!» в Нижнем Новгороде будет реализовано 78 инициатив на сумму более 340 млн рублей по самым разным направлениям: детские и спортивные площадки, дороги, освещение и другие. На данный момент в Нижнем Новгороде полностью завершены 17 объектов - это отремонтированные дороги, спортивные площадки, футбольное поле с беговой дорожкой, мини-стадион с хоккейной коробкой, детские городки и обновленный тротуар рядом с территорией школы.