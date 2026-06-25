Нижегородский ХК «Торпедо» провел обмен с «Автомобилистом» и «Динамо» Фото: Мария СОРОКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обменял игроков с екатеринбургским «Автомобилистом» и московским «Динамо». Об этом сообщается на сайте ХК «Торпедо».

ХК «Торпедо» отдал «Автомобилисту» нападающего Никиту Артамонова, который большую часть прошлого сезона находился в аренде в нижнекамском «Нефтехимике». В Екатеринбург клуб отправил и защитника Андрея Сальникова. Тот в январе присоединился к МХК «Чайка» и успел провести 16 матчей.

Взамен нижегородское «Торпедо» получило защитника Сергея Зборовского и денежную компенсацию. После чего, также в обмен на денежную компенсацию, хоккеист отправился в московское «Динамо».

– «Трехсторонний» обмен между клубами послужит интересам всех сторон, поскольку участвующие в нём хоккеисты получают возможность перезагрузки своих карьер, а «Торпедо» – достойную денежную компенсацию, – сказал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга.

Ранее сообщалось о том, что в состав нижегородского «Торпедо» вошло два новых игрока – Павел Красковский и Скутер Брикки. Первый дебютировал в КХЛ в 2013 году в составе «Локомотива». Второй родом из США, играл в АХЛ, состоял в Лиге Восточного побережья, но в прошлом сезоне был в черте «Уиллинг Нейлерс».

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