Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2026 9:10

Нижегородские школьники отдохнут в лагере Анапы вместо «Артека»

Из лагеря в Крыму досрочно уехали 29 ребят
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородские школьники отдохнут в лагере Анапы вместо «Артека»

Нижегородские школьники отдохнут в лагере Анапы вместо «Артека»

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Часть нижегородских школьников, не попавших в «Артек», отдохнут в лагере Анапы. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Напомним, в Крыму было принято решение о приостановке детского отдыха. Согласно указу главы Республики Крым, бронирование мест, приём и размещение детских групп приостановлены до 1 сентября 2026 года. Ситуация коснулась и нижегородских ребят – в смене «Искусство создавать» лагеря «Артек» должны были принимать участие 29 школьников.

– По согласованию с родителями некоторые ребята перевезены в Анапу, где уже продолжают свой отдых в одном из лагерей. Остальные дети будут вскоре доставлены в Нижегородскую область. Вопрос организации альтернативного отдыха для них будет рассмотрен индивидуально с каждой семьей, – сказали в министерстве.

Отметим отбора детей из Нижегородской области на последующие смены «Артека» пока не проводили.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен