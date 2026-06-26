Нижегородские школьники отдохнут в лагере Анапы вместо «Артека» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Часть нижегородских школьников, не попавших в «Артек», отдохнут в лагере Анапы. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Напомним, в Крыму было принято решение о приостановке детского отдыха. Согласно указу главы Республики Крым, бронирование мест, приём и размещение детских групп приостановлены до 1 сентября 2026 года. Ситуация коснулась и нижегородских ребят – в смене «Искусство создавать» лагеря «Артек» должны были принимать участие 29 школьников.

– По согласованию с родителями некоторые ребята перевезены в Анапу, где уже продолжают свой отдых в одном из лагерей. Остальные дети будут вскоре доставлены в Нижегородскую область. Вопрос организации альтернативного отдыха для них будет рассмотрен индивидуально с каждой семьей, – сказали в министерстве.

Отметим отбора детей из Нижегородской области на последующие смены «Артека» пока не проводили.

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