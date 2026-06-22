29 юных нижегородцев возвращаются из «Артека» досрочно. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Временная приостановка отдыха и оздоровления детей в Республике Крым коснулась и нижегородцев. 29 ребят, находившихся в международном детском центре «Артек», возвращаются домой раньше запланированного срока. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков. По его словам, сопровождающие из центра «Вега» обеспечат централизованную доставку детей, чтобы все прошло спокойно и организованно.

Решение о приостановке детского отдыха в Крыму принято на региональном уровне. Согласно указу главы Республики Крым, бронирование мест, приём и размещение детских групп приостановлены до 1 сентября 2026 года. Ситуация находится на постоянном контроле Минпросвещения России, для оперативного решения вопросов создан специальный штаб.

В настоящее время организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта детей в период их возвращения.

По данным Минпросвещения РФ, заезд в ВДЦ «Алые паруса» также был отменен. Вся информация о возвращении передается родителям в индивидуальном порядке. Им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России. Родителей просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями от сопровождающих.