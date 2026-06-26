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НовостиАвто26 июня 2026 8:39

Участок улицы Энгельса в Нижнем Новгороде перекрыли до 19 июля

Движение ограничено в связи с проведением ремонтных работ
Ирина ШВЫРКАЕВА
Участок улицы Энгельса в Нижнем Новгороде перекрыли до 19 июля.

Участок улицы Энгельса в Нижнем Новгороде перекрыли до 19 июля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде до 19 июля перекрыли участок улицы Энгельса в Сормовском районе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации мэрии, ограничения ввели утром 26 июня в районе дома №27 в связи с ремонтными работами на инженерных сетях, которые будут поводиться ближайшие три недели. В 23:59 18 июля проезд вновь будет открыт.

На время перекрытия объезд осуществляется по улицам Энгельса, Большевистской, дублеру улицы Коминтерна или по бульвару Юбилейному, дублеру улиц Коминтерна и Энгельса.

В Нижнем Новгороде также сохраняется ограничение движение транспорта на других участках дорожного движения. Так, улица Новая перекрыта до 28 июля в связи с проведением работ на инженерных сетях.