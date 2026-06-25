Улицу Новую в Нижнем Новгороде перекрыли до 28 июля

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде на участке улицы Новой временно введены ограничение проезда транспорта. Мера связана с проведением работ на инженерных сетях, сообщили в городской администрации.

Ограничение действует с утра 24 июня до 23:59 27 июля на отрезке от дома №34Б до дома №6 на площади Максима Горького.

В связи с перекрытием на участке от улицы Короленко до места производства работ организовано двустороннее движение транспорта. Автомобилистов призывают заранее ознакомиться со схемой объезда, быть внимательными и строго соблюдать указания дорожных знаков.