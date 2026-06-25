Два новых хоккеиста пополнят состав ХК «Торпедо». Фото: Мария СОРОКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В состав нижегородского «Торпедо» вошло два новых игрока - Павел Красковский и Скутер Брикки. Об этом сообщает Нижегородская Правда.

Павел Красковский – центральный нападающий. В КХЛ дебютировал в 2013 году в составе «Локомотива». Напомним, что клуб дважды выиграл Кубок Гагарина. За свою карьеру ярославец сыграл 699 матча и на его счету 200 очков (79 + 121). Также в составе ярославского клуба Павел был чемпионом Молодежной хоккейной лиги и серебряным призером молодежного чемпионата мира.

Скутер Брикки родом из США, штат Мичиган. Сначала играл за университетские команды, затем перешел в хоккейный фарм-клуб «Питтсбург». Американец также играл в АХЛ, состоял в Лиге Восточного побережья, но в прошлом сезоне был в черте «Уиллинг Нейлерс».

«Торпедо» также меняется с «Автомобилистом». Обмен игроками происходит за денежную компенсацию. К хоккейному клубу присоединится защитник Сергей Зборовский, который позже будет играть за московское «Динамо». Никита Артамонов также не останется в нижегородском «Торпедо», он переходит в ХК «Автомобилист».