Очаг бешенства обнаружили в Кстове Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Документ размещен на портале правовой информации.

Очаг бешенства был обнаружен на территории поселка Ленинская Слобода, который находится на территории Кстовского района. Источник инфекции зафиксировали на территории двух личных подсобных хозяйств. На период действия карантина там запрещено лечить восприимчивых к инфекции животных, ввозить и вывозить не вакцинированных животных.

Ранее сообщалось о том, что в Кстове с июля начинает работу сезонный автобусный маршрут № 202, который соединит автостанцию города с садовыми товариществами «Отдых» и «Березка».

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен