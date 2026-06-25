Сезонный автобусный маршрут свяжет Кстово с садовыми товариществами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кстове с июля начинает работу сезонный автобусный маршрут № 202, который соединит автостанцию города с садовыми товариществами «Отдых» и «Березка». Об этом сообщает ЦРТС Нижегородской области.

Новый маршрут вводится для обеспечения транспортной доступности промышленного района и дачных участков. Его работа продлится до 30 сентября включительно.

В настоящее время проводятся мероприятия по определению перевозчика для заключения государственного контракта. После назначения подрядчика маршрут начнет функционировать в полном объеме.