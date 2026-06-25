Питбайк - не игрушка: как уберечь подростков и что должны знать родители . ФОТО: сгенерировано нейросетью.

С началом лета на дорогах появляется все больше двухколесного транспорта - мотоциклов, мопедов и питбайков. Зачастую ими управляют несовершеннолетние, у которых нет ни опыта, ни знания правил дорожного движения. О том, как уберечь подростков от "опасных игрушек" и что грозит родителям, чьи дети рассекают на транспорте по улицам без прав и номеров, рассказали в Госавтоинспекции Нижегородской области.

Транспорт или спортинвентарь

Питбайк - не игрушка: как уберечь подростков и что должны знать родители

С началом мотосезона сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями двухколесного транспорта. Только за май 2026 года было зарегистрировано 23 ДТП, в которых водителями были несовершеннолетние. В таких авариях пострадали 27 детей.

К сожалению, иногда беспечная езда на мототранспорте приводит к печальным последствиям. Так, в начале июня 15-летний подросток, управлявший питбайком, попал в ДТП в Московском районе Нижнего Новгорода. От полученных травм он скончался на месте.

Еще одно страшное ДТП произошло в минувшие выходные. Автобус сбил 15-летнего подростка на мотоцикле на автодороге Москва-Уфа в Воротынском округе. Несовершеннолетний водитель с травмами был доставлен в больницу, а его пассажир-ровесник погиб.

ДТП с участием несовершеннолетних водителей – одни из самых тяжких по последствиям

"На дороге общего пользования питбайк является механическим транспортным средством, и вне специально отведенных площадок на него распространяются требования, правил дорожного движения и технический регламент" - пояснила начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Жанна Осипова.

Формально питбайк не является транспортным средством, а относится к категории спортивного инвентаря.

"В качестве примера можно привести бейсбольную биту, - отмечает Жанна Осипова. - На бейсбольном поле - это спортинвентарь, а в темном переулке - оружие. Спортивными снарядами питбайки могут считаться только на спортплощадках, на специально оборудованных для занятий спортом и обязательно в сопровождении инструктора».

Ответственность и последствия

Часто водители двухколесного транспорта пренебрегают специальной экипировкой, хотя при падении она может спасти жизнь.

По статистике, самые распространенные травмы у мотоциклистов - ушибы, переломы, травмы головного мозга и позвоночника.

"Если человек едет со скоростью 40 км/ч, скорее всего будет просто ушиб, - рассказал заведующий учебно-тренировочным центром "Школа медицины катастроф" ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф" Владимир Ревин. - Если он едет уже 80-100 км/ч, здесь уже будут обязательно повреждения костного аппарата".

В Госавтоинспекции напоминают, водителям питбайков старше 16 лет при выезде на дорогу общего пользования без права управления транспортными средствами грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если техникой управлял ребенок младшего возраста, то штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления несовершеннолетнему будут выплачивать его родители. Кроме того, родителям также выпишут штраф за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка на сумму от 500 до 2 тысяч рублей, а семью поставят на профилактический учет.

Во всех случаях мототранспорт будет помещен на спецстоянку, и чтобы его забрать, придется выложить еще от 3 до 5 тысяч рублей. Если произошло ДТП по вине подростка, материальный ущерб его родителям, придется выплачивать из своего кармана.

Более того, в настоящее время нарабатывается практика привлечения родителей к уголовной ответственности по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». И есть уже первые судебные решения.

Так, в Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстала мать 14-летнего подростка, купившая ему питбайк в августе 2025 года. А в Краснодарском крае к 6 месяцам исправительных работ приговорили отца ребенка, попавшего в ДТП на мини-мотоцикле.

Подготовка и безопасность

Ездить на мотоцикле можно с трех лет при соблюдении определенных условий - в специально отведенных для этого местах, в полной экипировке и под наблюдением опытного инструктора.

В Нижнем Новгороде есть мотошколы, где детей обучают управлять мотоциклом на закрытой территории. В программу входят не только элементы по треку, но и спортивная психология. Профессиональные тренеры учат юных мотогонщиков контролировать свои эмоции и просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед.

"У детей не так сильно развито скоростное мышление, как у взрослых. И здесь нужна непосредственно подготовка, - рассказала тренер Центра Автомотоспорта "Академия" Анастасия Белова. - Когда взрослый обучается в автошколе, он не просто так катается на площадке сначала и только потом его выпускают в город. То же самое требуется и детям. Совсем маленькие дети, когда садятся на питбайк, не способны здраво оценить обстановку, они не знают, как ведут себя автомобилисты, более взрослые мотоциклисты и в целом, что происходит на дорогах общего пользования".

Покупая подростку мототранспорт, важно понимать, что это огромная ответственность как для самого ребенка, так и для родителей. В Госавтоинспекции напоминают, что в первую очередь обязанность родителей - обеспечить безопасность детей. И ни в коем случае не выпускать юных водителей питбайков на дороги общего пользования.

Майя СИМАКИНА