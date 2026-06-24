Выставка «Портреты войны» открылась в Дзержинске. Фото: телеграм-канал Михаила Клинкова

В Музее боевой славы Дома книги в Дзержинске открылась выставка картин «Портреты войны» (6+) дзержинского художника Авеля Смирнова. Экспозиция приурочена к Великой Отечественной войне и включает 25 подлинников и 20 репродукций, выполненных маслом. Об этом сообщил мэр города Михаил Клинков в своем телеграм-канале.

83-летний художник — выпускник Дзержинской художественной школы 1962 года. После службы в армии он поступил в Чувашский педагогический институт, а затем перевелся на живописно-педагогическое отделение Горьковского художественного училища. Многие годы Авель Иванович преподавал изобразительное искусство и руководил изостудией.

Представляя свою выставку, художник отметил, что каждая работа — это композиция, созданная на основе двух-трех любительских или документальных снимков. «Важно посмотреть на картину и прочитать ее как рассказ или повесть», — поделился он.

В знак любви к родному городу Авель Смирнов решил подарить Дзержинску часть своих работ. Глава города Михаил Клинков поблагодарил художника за этот дар, подчеркнув, что теперь у дзержинцев появилась возможность познакомиться с работами, ранее доступными лишь узкому кругу ценителей.

- Молодое поколение сможет заглянуть в глаза людям, изображенным на полотнах, которым мы обязаны жизнью. Спасибо, Авель Иванович! - написал Михаил Клинков.