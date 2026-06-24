Дополнительные средства направят на транспорт и благоустройство Нижнего Новгорода. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА. Перейти в Фотобанк КП

24 июня 2026 года на очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Евгения Чинцова депутаты утвердили корректировку городского бюджета.

Как пояснил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, изменения обусловлены получением межбюджетных трансфертов. По текущему году доходную и расходную части предложено увеличить почти на 8,2 млрд рублей.

Дополнительные средства предлагается направить на продление метрополитена, реализацию мероприятий по расселению граждан, оплату концессионных соглашений по строительству школ в ЖК «Новая Кузнечиха», д. Анкудиновка, п. Дубенки, мкр. №3 города Кстово, с. Большая Ельня, а также по проспекту Гагарина и улицам Космической и Украинской.

Также будут дополнительно профинансированы ремонт дворовых территорий, возведение многоквартирного дома по ул. 40 лет Победы, подготовка территории для установки врачебной амбулатории в п. Культура Кстовского района, деятельность по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования и выполнение школами олимпийского резерва требований федеральных стандартов спортивной подготовки.

Основные параметры бюджета составят: доходы – 87,4 млрд рублей, расходы – 90,4 млрд рублей, дефицит – 3,048 млрд рублей.

«Работа с бюджетом — это баланс между масштабным развитием города и решением ежедневных проблем жителей. В принятых сегодня поправках мы постарались учесть все: и крупные проекты, такие как строительства метро, расселение аварийных домов и строительство новых школ, и более точечные, но не менее важные вопросы. Это и ремонт дворов, и создание условий для особенных детей, и оснащение оборудованием наших спортивных школ. Для нас важно, чтобы каждое из этих направлений получило необходимое финансирование, ведь от этого зависит комфорт в Нижнем Новгороде», — сказал Евгений Чинцов.