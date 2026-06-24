Нижегородский аэропорт принимает и отправляет самолеты по согласованию. Фото: пресс-служба аэропорта Чкалов

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова продолжает принимать и отправлять самолеты, однако работа воздушной гавани сейчас ведется в особом режиме. Все рейсы выполняются по согласованию с соответствующими службами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Пассажиров предупреждают, что в расписании возможны изменения, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Путешественникам рекомендуют заранее уточнять информацию о вылетах и прилетах. Сделать это можно с помощью онлайн-табло аэропорта, официальных сайтов авиакомпаний или через объявления по громкой связи в терминале.

Напомним, ограничения были введены утром 24 июня для обеспечения безопасности на фоне атаки беспилотников на Нижегородскую область. За время действия особого режима были задержаны шесть рейсов, еще три отменены.

По данным региональных властей, в течение дня силы ПВО отражали массированную атаку БПЛА. Над территорией региона уничтожили 23 беспилотника. В результате падения обломков повреждения получили промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, критических повреждений промышленной инфраструктуры удалось избежать. Однако погибли два человека, еще двое получили ранения и были госпитализированы.