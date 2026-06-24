«Биографии этих людей - живая история нашего города, а их труд - пример для подрастающего поколения», - Евгений Чинцов

Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

24 июня 2026 года на заседании городской Думы под председательством Евгения Чинцова депутаты приняли решение о присвоении звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» десяти нижегородцам. Высокого звания они удостоены за личные заслуги и высокие результаты в различных сферах трудовой деятельности, большой вклад в развитие Нижнего Новгорода и активное участие в ветеранском движении после выхода на пенсию.

Среди представленных администрациями районов кандидатур - председатели и заместители председателей районных и первичных ветеранских организаций, ветераны боевых действий, Вооруженных сил и МЧС, ликвидатор последствий ЧАЭС и землетрясения в Армении, житель блокадного Ленинграда. Почти все имеют статус «Ветеран труда», несколько человек являются заслуженными ветеранами Нижегородской области. Стаж работы большинства из них - более 30 лет. При этом каждый от 10 до 30 лет посвятил общественной работе.

«Сегодня мы приняли важное решение о присвоении звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» десяти нижегородцам. Биографии этих людей - живая история нашего города, а их труд - пример для подрастающего поколения», – отметил Евгений Чинцов.

В этом году звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» присвоено:

- Бирюкову Валерию Михайловичу,

- Большаковой Ларисе Александровне,

- Бурнину Сергею Петровичу,

- Карасеву Леониду Федоровичу,

- Колонской Ирине Константиновне,

- Колмакову Юрию Леонидовичу,

- Крыловой Наталье Николаевне,

- Модину Юрию Вячеславовичу,

- Поляшовой Елене Михайловне,

- Рудченко Надежде Александровне.