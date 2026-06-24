Шалабаев рассказал о последствиях массированной атаки БПЛА под Нижним Новгородом. Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева.

В результате массированной атаки беспилотников, отраженной ранним утром на территории большого Нижнего Новгорода, погибли два человека. Трагедия произошла после возгорания жилого дома. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По словам мэра, еще двое мужчин получили травмы и были доставлены в больницу. По предварительной информации, угрозы их жизни нет. Городские власти поддерживают постоянную связь с медицинскими учреждениями и следят за состоянием пострадавших.

Также в результате атаки зафиксированы локальные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры. Сейчас специалисты проводят обследование объектов и оценивают масштаб причиненного ущерба.

Юрий Шалабаев выразил соболезнования родным погибших, отметив, что случившееся стало большой трагедией для всех жителей города. Глава города уже распорядился организовать необходимую помощь пострадавшим и семье погибших. По его словам, поддержка людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, сейчас является первоочередной задачей для городских служб.