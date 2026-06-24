Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 июня 2026 4:51

Атаку БПЛА отразили в Нижегородской области утром 24 июня

Всего по стране было сбито 323 украинских беспилотника
Василий КРОТОВ
Всего по стране было сбито 323 украинских беспилотника

Всего по стране было сбито 323 украинских беспилотника

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области минувшей ночью и утром 24 июня отразили атаку БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

- За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских БПЛА, - сообщили в пресс-службе ведомства. – Беспилотники были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Нижегородской, Калужской, Липецкой и другими областями. Также БПЛА сбивали на территории Московского региона, Республики Крым, а также акваториями Азовского и Черного морей.

К слову, режим беспилотной опасности действует на территории Нижегородской области с полуночи 24 июня. На данный момент его еще не отменили.

Также минувшей ночью несколько раз вводились ограничения на работу международного аэропорта Чкалов. Последнее ограничение введено в 07:38.

- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, - пояснили в Росавиации.