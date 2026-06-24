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НовостиПроисшествия24 июня 2026 8:52

Нижегородская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Ведомство контролирует соблюдение прав граждан
Валерия МУРОМЦЕВА
Нижегородская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.

Нижегородская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области прокуратура организовала горячую линию для людей, пострадавших при атаке беспилотников на регион 24 июня. Специалисты будут контролировать соблюдение прав граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

- На месте происшествия для контроля за ликвидацией последствий инцидентов и соблюдением прав жителей находятся работники прокуратуры, - уточнили в ведомстве.

Напомним, минувшей ночью в результате атаки украинских БПЛА на Нижегородскую область погибли два человека, еще двое пострадали. Обломками повреждены промышленный объект, несколько машин и домов.