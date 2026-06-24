Нижегородская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области прокуратура организовала горячую линию для людей, пострадавших при атаке беспилотников на регион 24 июня. Специалисты будут контролировать соблюдение прав граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

- На месте происшествия для контроля за ликвидацией последствий инцидентов и соблюдением прав жителей находятся работники прокуратуры, - уточнили в ведомстве.

Напомним, минувшей ночью в результате атаки украинских БПЛА на Нижегородскую область погибли два человека, еще двое пострадали. Обломками повреждены промышленный объект, несколько машин и домов.