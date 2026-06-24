Мобильный интернет ограничили в Нижнем Новгороде 24 июня. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Утром 24 июня жители Нижнего Новгорода столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Ограничения затронули всех операторов связи — горожане сообщают, что недоступны приложения банков и некоторые онлайн-сервисы.

По словам пользователей, работают только отдельные разрешенные ресурсы — так называемые белые списки. При этом зайти в банковские приложения, например, невозможно. Перебои фиксируются с самого утра.

Напомним, минувшей ночью Нижегородская область подверглась атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили 23 БПЛА в небе над регионом. В результате падения обломков повреждения получили промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Два человека погибли, еще двое госпитализированы.