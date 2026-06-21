Глеб Никитин похвалил нижегородскую школьницу за 200 баллов на ЕГЭ. ФОТО: Соцсети Глеба Никитина.

Нижегородская выпускница Олеся Ионова из Арзамаса набрала высшие баллы сразу по двум предметам на ЕГЭ – она сдала на 100 баллов русский и химию. За такие результаты школьницу в своих соцсетях похвалил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Увидел в ленте новость, которой искренне обрадовался. Олеся Ионова из Арзамаса набрала 200 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии. Умница! – поздравил школьницу губернатор.

По словам главы региона, всего в Нижегородской области насчитывается 144 стобалльника. Кроме того, в регионе 10 человек, которые как и Олеся, набрали на экзаменах по 200 баллов – им удалось сдать на высшие баллы сразу два предмета.

- Я безумно рад за всех наших умников и умниц. Нижегородская область невероятно богата талантами! У нас растут по-настоящему увлеченные и трудолюбивые ребята, за которыми будущее, - уверен губернатор.

Напомним, ранее мы писали, что нижегородские выпускники-стобалльники раскрыли секрет своей феноменальной удачи на экзаменах. Как оказалось, многие из них начали готовиться к экзаменам еще несколько лет назад. При этом они старались не забывать и о жизни вне учебы.