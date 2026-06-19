Владислав Атмахов провел дворовый футбольный турнир для школьников. ФОТО: Соцсети Владислпва Атмахова.

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов вместе с другими депутатами ЛДПР организовал и провел дворовый футбольный турнир для нижегородских ребят. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

-Получился настоящий спортивный праздник: азарт, командный дух, поддержка друзей и родителей. По итогам турнира наградил участников и победителей заслуженными призами, - рассказал Владислав Атмахов.

Пока сами ребята играли на футбольной площадке, Владислав Атмахов успел обсудить с родителями развитие спортивной инфраструктуры в Нижегородской области.

ФОТО: Соцсети Владислпва Атмахова.

Проведенный дворовый турнир участники посвятили 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского. Политик всегда поддерживал молодежь и развитие массового спорта в России.

- Уверен, что такие мероприятия нужно проводить чаще. Дети должны иметь возможность заниматься спортом, развиваться и проводить свободное время с пользой, - считает Владислав Атмахов.

Напомним, ранее мы писали, что Владислав Атмахов провел встречу с нижегородцами, посвященную доступности детского отдыха в регионе. По словам депутата, в стране растет стоимость путевок в места детского отдыха. При этом мест в летних лагерях не хватает.