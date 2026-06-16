Владислав Атмахов обсудил с нижегородцами цены на детский отдых. ФОТО: Соцсети Владислава Атмахова.

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов провел встречу с нижегородцами, посвященную доступности детского отдыха в регионе. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

- Обсудили стоимость путевок в детские лагеря, доступность кружков и секций, а также организацию досуга детей в период летних каникул, - рассказал Владислав Атмахов. - К сожалению, многие родители отмечают, что с каждым годом организовать полноценный отдых для ребенка становится все сложнее.

По словам депутата, в стране растет стоимость путевок в места детского отдыха. При этом мест в летних лагерях не хватает. Не лучше обстоят дела и с дополнительным образованием – занятия в секциях и кружках становятся серьезной нагрузкой для семейного бюджета.

ФОТО: Соцсети Владислава Атмахова.

В ходе встречи нижегородские родители поделились своим видением ситуации и выдвинули ряд предложений, которые должны решить проблему. Как отметил Владислав Атмахов, подобные встречи помогают народным избранникам лучше понять трудности, с которыми сталкиваются нижегородские семьи. А это, в свою очередь, способствует формированию правильных решений.

Напомним, ранее мы писали, что за последний год стоимость путевок в летние лагеря в Нижегородской области выросла на 15-18%. Теперь, чтобы отправить ребенка на отдых, родителям нужно выложить не менее 70-80 тысяч рублей.