Владислав Атмахов предложил компенсировать нижегородцам траты на ремонт дорог. Фото: НРО ЛДПР

Жителям Нижегородской области хотят компенсировать траты на самостоятельный ремонт дорог. С этой идеей выступил координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Атмахов.

В 2026 году в Нижегородской области планируют отремонтировать 600 километров дорог. Из бюджета на это выделят 21 млрд рублей. Всего же в Нижегородской области насчитывается 13 тысяч километров дорог. Однако в нормативном состоянии находится только 30% из них.

Зачастую нижегородцы вынуждены не только самостоятельно проводить ремонт дорог, что является нарушением закона, но еще и платить за это не маленькие деньги.

В связи с этим партия предложила, во-первых, разрешить нижегородцам самостоятельно ремонтировать дороги, а во-вторых, ввести компенсации за это.

– Принятие этих мер даст людям реальную мотивацию заботиться о своём дворе и городе, снизит аварийность на трассах и сэкономит время и нервы граждан, избавив их от бесконечных судебных разбирательств, – сказал Владислав Атмахов.

Ранее сообщалось о том, что Владислав Атмахов провел совещание о ситуации с бесхозным гидротехническим сооружением на реке Санда.

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