Владислав Атмахов провел совещание о ситуации с ГТС на реке Санда. ФОТО: ЗСНО.

В Законодательном собрании Нижегородской области 16 июня прошло совещание, организованное комитетом по экологии и природным ресурсам. Его провел председатель комитета Владислав Атмахов. Главной темой встречи стала ситуация с гидротехническим сооружением на реке Санда и затопление территорий в Городецком районе.

Пытаясь разобраться в ситуации, комитет направил целый ряд запросов в различные инстанции. Как следует из поступивших ответов, с 2017 года рыбоводный участок на реке Санда находился в аренде у ООО «Рыбный край». Данное предприятие занимается развитием пастбищной аквакультуры. В конце прошлого года природоохранная прокуратура зафиксировала нарушения при сбросе воды из пруда, в результате чего произошло затопление территорий. Однако, как оказалось, причиной этого стало повреждение запорного механизма плотины, из-за чего вода стала уходить бесконтрольно. О сложившейся ситуации организация еще в 2025 году уведомила администрацию района.

ФОТО: ЗСНО.

- Сейчас важно юридически определить собственника объекта, чтобы объект не оставался ничьим. Тогда мы сможем провести необходимые работы и дать жителям чёткий ответ - кто отвечает за ситуацию и как предотвратить подтопления в будущем. Главное - не допускать, чтобы такие проблемы оставались без решения, - отметил председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.