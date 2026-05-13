Инициативу Атмахова о проверке цен на детский отдых поддержали в Москве. ФОТО: Личная страница в соцсетях.

За последний год стоимость путевок в летние лагеря в Нижегородской области выросла на 15-18%. Теперь, чтобы отправить ребенка на отдых, родителям нужно выложить не менее 70-80 тысяч рублей. Многим нижегородцам такие путевки не по карману. На приемах партии ЛДПР нижегородцы не раз на это жаловались.

Чтобы разобраться в причинах такого скачка цен, на прошлой неделе координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов направил письмо в региональное УФАС.

- Владислав Атмахов попросил руководителя ведомства Ленара Шафигуллина провести проверку необоснованного роста стоимости путёвок, - говорится на странице НРО ЛДПР в соцсетях. – Он указал, что повышение цен на путевки для детей значительно превышает уровень инфляции.

ФОТО: Соцсети НРО ЛДПР.

Тем временем инициативу Владислава Атмахова уже оценили на федеральном уровне – руководство партии рекомендовало региональным отделениям ЛДПР в других регионах направить аналогичные запросы в свои территориальные отделения УФАС.

Стоит отметить, что ЛДПР последовательно уделяет большое внимание доступности детского отдыха. Ранее лидер партии Леонид Слуцкий предлагал ввести кэшбэк на детский отдых и сертификаты для ребят из многодетных семей. Также он выступал за развитие государственных летних лагерей и иные меры поддержки детского отдыха.