Памятник создателю судебной системы России появится в Нижнем Новгороде

Дмитрий Замятнин стал вдохновителем и проводником судебной реформы, которая навсегда изменила правовую систему России. Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде появится памятник Дмитрию Замятнину - выдающемуся государственному деятелю, министра юстиции Российской империи с 1862 по 1867 год и создателю современной судебной системы России. Инициативу об увековечивании памяти Замятнина поддержали депутаты Гордумы Нижнего Новгорода.

Монумент реформатору планируют установить перед Домом культуры имени Я.М. Свердлова на Большой Покровской, 18. В имперские времена это здание занимало Дворянское собрание — место, напрямую связанное с историей сословия, к которому принадлежал Замятнин.

Идею впервые рассмотрели и одобрили ещё в декабре 2025 года на заседании городского комитета по увековечению памяти выдающихся личностей.

Дмитрий Замятнин родился 31 января 1805 года в дворянской семье в родовом имении Пашигорево Горбатовского уезда Нижегородской губернии. Воспитывался в Царскосельском лицее, почти два десятилетия прослужил во II отделении императорской канцелярии. С 1840 по 1863 год занимал должности герольдмейстера, члена Консультации и управляющего министерством юстиции. Министром юстиции был утверждён 1 января 1864 года.

Именно Замятнин стал вдохновителем и проводником судебной реформы, которая навсегда изменила правовую систему России. Под его руководством разработали и ввели в действие судебные уставы, закрепившие независимость суда, гласность судопроизводства и институт присяжных заседателей. По личному предложению Замятнина из приговоров исключили жестокие телесные наказания.

Напомним, на днях в Нижнем Новгороде открыли памятник выдающемуся радиофизику, основателю Института прикладной физики РАН Андрею Гапонову-Грехову. Монумент установили в сквере его имени на пересечении улиц Ульянова и Провиантской.