Памятник академику Андрею Гапонову-Грехову открыли в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

Памятник выдающемуся радиофизику, основателю Института прикладной физики РАН Андрею Гапонову-Грехову открыли в Нижнем Новгороде. Монумент установили в сквере его имени на пересечении улиц Ульянова и Провиантской: торжественная церемония состоялась 9 июня и была приурочена к 100-летию со дня рождения учёного, которое отметили двумя днями ранее. В мероприятии приняли участие представители власти, сотрудники ИПФ РАН, а также родственники академика и жители города.

Андрей Викторович Гапонов-Грехов (1926–2022) — основатель и первый директор Института прикладной физики РАН, который под его руководством стал одним из ведущих научных центров страны. Учёный внёс огромный вклад в развитие радиофизики, микроволновой электроники, гидрофизики и нелинейной динамики. Он был академиком АН СССР и РАН, Героем Социалистического Труда, лауреатом двух Государственных премий СССР и Демидовской премии, почётным гражданином Нижнего Новгорода. Среди его наград — ордена Ленина, Октябрьской Революции, «За заслуги перед Отечеством» III степени и Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова.

Идея установки памятника исходила от Института прикладной физики РАН и была единогласно поддержана депутатами городской Думы. Открытие монумента завершило формирование мемориального пространства, посвящённого учёному: сквер, где он жил и работал, теперь носит его имя, а памятник стал его смысловым центром.

- Нижний Новгород стал для него родным домом, местом, где рождались грандиозные научные проекты. Наша миссия — сохранить память об этом великом человеке. Его имя навсегда вписано в историю отечественной науки и Нижегородской области, — отметил первый заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

Глава города Юрий Шалабаев подчеркнул, что памятник — это не просто дань уважения прошлому, а символ того, что Нижний Новгород был и остаётся кузницей передовых идей и технологий. «Пусть этот монумент служит напоминанием для молодого поколения: наука начинается здесь, на нашей земле», — сказал он.

Продолжением юбилейных мероприятий стала научная сессия бюро Отделения физических наук РАН.