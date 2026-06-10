752 нижегородских населённых пункта находятся под угрозой ландшафтных пожаров. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В Нижегородской области 752 населённых пункта официально отнесены к зонам, подверженным угрозе перехода ландшафтных пожаров с лесных территорий. Об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков на пресс-конференции для СМИ от ГУ МЧС России по Нижегородской области, на которой присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

При отработке этих территорий в рамках государственного пожарного надзора выявлены многочисленные нарушения, которые создают дополнительные риски для жителей. Среди основных проблем – недостаточное количество водоисточников для тушения, несвоевременная уборка сухой растительности и мусора, а также отсутствие необходимых противопожарных разрывов. Эти нарушения в случае пожара могут привести к серьёзным последствиям.

В целом в регионе наблюдается снижение количества ландшафтных пожаров в шесть раз. В 2026 году произошло всего 73 случая, при этом в прошлом году в аналогичный период случилось 400.