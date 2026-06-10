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НовостиПроисшествия10 июня 2026 13:28

752 нижегородских населённых пункта находятся под угрозой ландшафтных пожаров

При проверке этих территорий сотрудники МЧС обнаружили нарушения
Екатерина МАРКЕЛОВА
752 нижегородских населённых пункта находятся под угрозой ландшафтных пожаров.

752 нижегородских населённых пункта находятся под угрозой ландшафтных пожаров.

Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В Нижегородской области 752 населённых пункта официально отнесены к зонам, подверженным угрозе перехода ландшафтных пожаров с лесных территорий. Об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков на пресс-конференции для СМИ от ГУ МЧС России по Нижегородской области, на которой присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

При отработке этих территорий в рамках государственного пожарного надзора выявлены многочисленные нарушения, которые создают дополнительные риски для жителей. Среди основных проблем – недостаточное количество водоисточников для тушения, несвоевременная уборка сухой растительности и мусора, а также отсутствие необходимых противопожарных разрывов. Эти нарушения в случае пожара могут привести к серьёзным последствиям.

В целом в регионе наблюдается снижение количества ландшафтных пожаров в шесть раз. В 2026 году произошло всего 73 случая, при этом в прошлом году в аналогичный период случилось 400.