Количество ландшафтных пожаров сократилось в шесть раз в Нижегородской области. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

В Нижегородской области в 2026 году наблюдается уменьшение ландшафтных пожаров. Их количество сократилось в шесть раз: с 400 случаев в прошлом году до 73 в этом. Об этом рассказал заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков на пресс-конференции для СМИ от ГУ МЧС России по Нижегородской области, на которой присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

По словам Сергея Большакова, после весны, когда сухая трава перестаёт гореть и вырастает зелёная растительность, риски смещаются на лесные участки.

– Если брать непосредственно лесные пожары, которые также входят в общую статистику по ландшафтным пожарам, то в текущем году зарегистрировано всего три лесных пожара. В прошлом году в аналогичный период их было 17, то есть и здесь мы наблюдаем снижение, – сказал он.

Нижегородцам напоминают, что с 30 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, который устанавливает дополнительные требования и ограничивает посещение лесов при 4–5 классе пожарной опасности. Нарушение требований пожарной безопасности в период особого режима влечёт серьёзные штрафы: для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.