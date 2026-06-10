Гострудинспекция проверит информацию о долгах по зарплате в БК «Нижний Новгород». Фото: Мария СОРОКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В нижегородской Гострудинспекции изучают достоверность сведений о возможных долгах в баскетбольном клубе «Нижний Новгород». Согласно публикациям в СМИ, команда оказалась под угрозой снятия с чемпионата Единой лиги ВТБ из-за задолженностей перед игроками и персоналом.

Как сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес, официальных обращений от самих работников в ведомство пока не поступало. Тем не менее, специалисты уже приступили к проверке изложенных фактов. Если информация о невыплате заработной платы подтвердится, инспекция примет меры реагирования для восстановления трудовых прав сотрудников клуба.

Ранее сообщалось, что более 190 млн рублей невыплаченных зарплат вернули нижегородцам в мае. Сотрудники 17 нижегородских организаций наконец получили деньги, которые им задолжали.