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НовостиОбщество8 июня 2026 14:31

Более 190 млн рублей невыплаченных зарплат вернули нижегородцам

Основную часть задолженности удалось погасить без жёстких проверок и штрафов
Ирина ШВЫРКАЕВА
Более 190 млн рублей невыплаченных зарплат вернули нижегородцам.

Более 190 млн рублей невыплаченных зарплат вернули нижегородцам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники 17 нижегородских организаций наконец получили деньги, которые им задолжали. Общая сумма выплат а мае составила свыше 190 миллионов рублей, а число обманутых работников, дождавшихся своих заработанных средств, превысило 1 670 человек. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда региона.

Как уточнили в ведомстве, в эту сумму вошли не только текущие долги, но и выплаты, которые были произведены позже положенного срока. Основную часть задолженности удалось погасить без жёстких проверок и штрафов, за счёт профилактической работы и разъяснительных бесед с работодателями.

Каждый месяц инспекторы напоминают руководителям предприятий: зарплата должна платиться вовремя, а долги перед сотрудниками недопустимы. В ведомстве заявляют, что продолжат следить за ситуацией и добиваться справедливости для тех, чьи права нарушены.