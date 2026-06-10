Нижегородская область получит 37,5 млн рублей на льготные лекарства. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область получит дополнительные средства на покупку лекарственных препаратов и медицинских изделий для льготных категорий граждан в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Всего между субъектами Федерации распределено 1,7 миллиарда рублей.

Нижегородской области из этой суммы направят 37,5 миллиона рублей. Средства пойдут на обеспечение лекарствами граждан, имеющих право на государственную поддержку.

Ранее федеральное правительство проиндексировало сумму, на которую льготники могут рассчитывать при получении лекарств. Это решение потребовало дополнительного финансирования.

Ранее сообщалось, что Нижегородской области выделят более 146 млн рублей на развитие цифровых решений в здравоохранении. Средства поступят из федерального бюджета в рамках программы по информатизации отрасли.