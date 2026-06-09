Евгений Чинцов принял участие в церемонии открытия памятника академику, основателю Института прикладной физики РАН Андрею Гапонову-Грехову. ФОТО: Дума Нижнего Новгорода.

9 июня 2026 года в сквере имени А.В.Гапонова-Грехова на пересечении улиц Ульянова и Провиантской состоялась торжественная церемония открытия памятника основателю и первому директору Института прикладной физики Российской академии наук, академику РАН, Почетному гражданину Нижнего Новгорода Андрею Гапонову-Грехову. Монумент установлен к 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-радиофизика, которое отметили 7 июня 1926 года.

В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Краснов, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, научный руководитель ИПФ РАН, академик РАН Александр Литвак, представитель Министерства иностранных дел России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, руководство и сотрудники института, представители научной общественности, депутатского корпуса, родственники академика и жители города.

«Есть люди, которые входят в историю еще при своей жизни. Имя выдающегося радиофизика Андрея Викторовича Гапонова-Грехова – в ряду великих мировых ученых. Он прославил российскую научную школу, воспитал целое поколение известных ученых, передавая им не только знания, но и свою преданность к делу. Нижний Новгород стал для него родным домом, местом, где рождались его грандиозные научные проекты. И сегодня наша миссия – сохранить память об этом великом человеке. Его имя навсегда вписано в историю отечественной науки и, конечно, в историю Нижегородской области!» – сказал первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Установка монумента завершила формирование единого мемориального пространства, посвященного Андрею Гапонову-Грехову.

«Здесь Андрей Викторович жил, рядом работал, здесь формировалась научная школа, прославившая Нижний Новгород далеко за его пределами. Этот памятник говорит о признательности города человеку, который создавал его научную славу, о памяти, которая должна жить не только в книгах и архивах, но и в городской среде — рядом с нами, перед глазами новых поколений. Пусть школьники, студенты, молодые ученые, проходя мимо, видят: большая наука начинается не где-то далеко. Она рождается здесь — на нижегородской земле. Очень рад, что удалось открыть памятник именно к 100-летию со дня рождения Андрея Викторовича. От имени городской Думы и от себя лично благодарю всех, кто помог воплотить эту инициативу!» — сказал председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

Инициатива установки памятника исходила от Института прикладной физики РАН и была единогласно поддержана депутатами городской Думы на очередном заседании 27 мая 2026 года.

«Имя академика Андрея Викторовича Гапонова-Грехова по праву вписано не только в летопись Нижнего Новгорода, но и мировой науки. Он был выдающимся ученым, основателем целого научного направления в области радиофизики и физики плазмы. Именно на нижегородской земле он основал Институт прикладной физики, который под его руководством стал одним из ведущих физических центров страны. Памятник, который появился здесь — это не просто дань уважения прошлому. Это символ. Символ того, что Нижний Новгород был, есть и будет всегда кузницей передовых идей и прорывных технологий. И то, что памятник установлен именно в нашем городе, который Гапонов-Грехов прославил своими научными трудами, абсолютно закономерно и справедливо. Пусть этот монумент служит напоминанием для молодого поколения: наука начинается здесь, на нашей земле, а величие складывается из преданности своему делу и любви к родному городу», – подчеркнул глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Продолжением мероприятий к 100-летию академика стала научная сессия бюро Отделения физических наук РАН.

Справка. Андрей Викторович Гапонов-Грехов (1926-2022 гг.) – крупнейший российский ученый и организатор отечественной науки в области радиофизики, микроволновой электроники, гидрофизики, и нелинейной динамики. Основатель и первый директор Института прикладной физики Академии наук СССР (сейчас - Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук).

Член-корреспондент АН СССР с 1964 года, академик АН СССР с 1968 года. Герой Социалистического Труда, лауреат двух Государственных премий СССР и Демидовской премии, Почетный гражданин Нижнего Новгорода. Награжден орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также высшей наградой Российской академии наук «Большой золотой медалью имени М.В.Ломоносова».