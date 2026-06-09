Евгений Люлин назвал принятие Госдумой закона о запрете вейпов важной победой. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин высказался о принятии закона о запрете вейпов Госдумой. Комментарий парламентарий опубликовал в своем МАХ-канале.

Напомним, нижегородские депутаты еще в октябре 2025 года предложили поправки в федеральное законодательство. Согласно им, регионы могут самостоятельно решать вопрос о запрете продажи вейпов на своей территории. Спустя более чем полгода рассмотрения Госдума приняла закон сразу во втором и третьем чтении. Теперь в период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года субъекты РФ в качестве эксперимента смогут ограничить продажу вейпов и жидкостей к ним.

– Это решение рассматриваем как важную победу и одобрение нашего стремления защитить население от пагубной привычки. Во главу угла будут поставлены не коммерческие интересы, а здоровье населения, особенно молодежи, – написал Евгений Люлин.

Нижегородская область станет пилотным регионом. Власти намерены в числе первых ввести запрет на продажу вейпов.

– В Нижегородской области по этому поводу существует единомыслие законодателей, губернатора, правительства, общественности. Нашу позицию публично поддержал Президент России, – добавил спикер.