Евгений Люлин призвал тиражировать лучшие практики регионов ПФО по развитию национальных видов спорта

8 июня в Нижнем Новгороде в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мещерский» была организована демонстрационная площадка национальных видов спорта, где были представлены пять направлений: лапта, городки, таврели, самбо и кила. Это стало частью мероприятий 80-го юбилейного заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа, которое проводит в Нижнем Новгороде председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Все желающие смогли познакомиться со спортивными традициями страны, попробовать себя в разных видах спорта, в том числе в новым формате одной из активностей –VR-лапте, а также в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Идея организации демонстрационной площадки зародилась на Совете Законодателей Приволжского Федерального округа в Пензе летом 2025 года. В формате круглого стола на тему популяризации этого спортивного направления законодатели ПФО обсудили работу, которую нужно вести в регионах по этому направлению, возникающие при этом как на региональном, так и на федеральном уровнях сложности, а также возможные пути их решения.

«В каждом регионе ПФО есть свои любимые народные виды спорта, в которых заключена мудрость наших предков. Эти простые, не требующие дорогостоящего оборудования виды активностей оттачивались веками, воспитывая у молодежи ловкость, силу, командный дух, поддерживали здоровье и долголетие. Например, в Нижегородской области успешно возрождена старинная командная игра – кила. Мы гордимся великими традициями городошного спорта, столицей которого по праву считается Пенза. Считаю, нужно во всем округе тиражировать успешный мордовский опыт подготовки мастеров по игре в лапту. Поддерживать невероятно популярную в Татарстане и Башкортостане борьбу на поясах кореш. Делясь опытом поддержки разных видов народного спорта, мы вместе решаем общую государственную задачу их сохранения и развития», – отметил председатель Совета законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Развитие национальных видов спорта отвечает, в том числе задачам по реализации Народной программы партии «Единая Россия».

«Нам важно дать национальным видам спорта мощный толчок к развитию — это наш культурный код, и такая поддержка заложена в Народной программе «Единой России». Мы видим, как жители заинтересованы в занятиях спортом: уже более 63% нижегородцев регулярно занимаются физкультурой, и для этого в регионе строится множество объектов – от площадок ГТО до крупных спорткомплексов», – подчеркнул заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло также отметил возможность развития национальных видов спорта и исконно-русских спортивных активности.

«Сейчас в Нижегородской области мы системно работаем над развитием национальных видов спорта. Интегрируем это направление в физкультурно-массовые мероприятия, организуя мастер-классы, соревнования. При этом мы используем и новые форматы, которые интересны молодежи, совмещая спорт и IT-технологии. Вместе с другими ведомствами мы развиваем робогородки, VR-лапту и прочие направления. Эти активности сочетают в себе компьютерные игры и физические состязания», – рассказал Дмитрий Кабайло.

Также в рамках демонстрационной площадки национальных видов спорта состоялся товарищеский матч по киле между командами руководителей аппаратов Законодательных собраний регионов ПФО и председателей молодежных парламентов округа.

Организаторы мероприятия – Совет законодателей Приволжского федерального округа, Законодательное Собрание Нижегородской области, министерство спорта Нижегородской области, Проектный офис АНО «Центр управления и развития спорта Нижегородской области», Нижегородская епархия, ФОК «Мещерский», спортивные федерации Нижегородской области по видам спорта.