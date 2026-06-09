Два человека погибли в ДТП в Дзержинске 8 июня Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Смертельное ДТП произошло в Дзержинске Нижегородской области вечером 8 июня. Водитель легковушки не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Авария произошла около 21.00 на Речном шоссе. 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением, съехал с проезжей части и налетел на бетонный блок. После этого легковушка перевернулась на бок.

К сожалению, в результате ДТП водитель машины и его 43-летняя пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о том, что в Нижегородской области произошел крупный пожар. 6 июня в поселке Тумботино Павловского района загорелась текстильная фабрика. В результате пожара была повреждена кровля и помещения на втором этаже здания. Общая площадь пожара превысила 700 квадратных метров.

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