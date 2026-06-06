Крупный пожар на текстильной фабрике в Тумботине: Площадь пожара превысила 700 квадратных метров

Текстильная фабрика загорелась в Нижегородской области 6 июня. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Крупный пожар произошел в Нижегородской области 6 июня – здесь в поселке Тумботино Павловского района загорелась текстильная фабрика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

- Пожар на улице Жукова в Тумботине начался с возгорания кровли, - говорится в сообщении. – В результате пожара повреждена кровля и помещения на втором этаже здания. Общая площадь пожара превысила 700 квадратных метров.

ФОТО: ГУ МЧС по Нижегородской области.

По данным МЧС, в тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 26 человек личного состава. К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.

Тем временем к выяснению обстоятельств происшествия уже подключилась прокуратура.

ФОТО: ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сегодня в рабочем поселке Тумботино произошел пожар в производственном здании текстильного предприятия, - говорится в сообщении. - Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств возгорания, а также ликвидацию его последствий.