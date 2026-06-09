163 человека пропали в Нижегородской области в мае Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За последний весенний месяц в Нижегородской области пропали 163 человека. Из них 130 нижегородцев удалось найти живыми. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Всего из 163 заявок о пропаже, поступивших волонтерам в мае, помощь не потребовалась по 12 случаям. К сожалению, 12 человек были найдены уже мертвыми. Еще девять нижегородцев до сих пор числятся пропавшими.

Ранее сообщалось о том, что Нижегородская область оказалась среди регионов-лидеров по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), более известной как мышиная лихорадка.

Так, в 2025 году показатель заболеваемости в регионе составил 14,92 случая на 100 тысяч населения. Это на 14,2% выше уровня 2024 года и на 20,7% превышает среднемноголетние показатели.

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