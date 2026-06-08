Нижегородская область вошла в число лидеров по заболеваемости мышиной лихорадкой. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область оказалась среди регионов-лидеров по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), более известной как мышиная лихорадка. Об этом сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в 2025 году показатель заболеваемости в регионе составил 14,92 случая на 100 тысяч населения. Это на 14,2% выше уровня 2024 года и на 20,7% превышает среднемноголетние показатели.

Возбудителем заболевания является хантавирус. Специалисты отмечают, что его не следует путать с вирусами, вызвавшими вспышки заболеваний в странах Южной Америки, поскольку речь идет о разных разновидностях патогенов.

Основным переносчиком инфекции считается рыжая полёвка. Именно этот небольшой грызун является природным резервуаром вируса. Благоприятные условия для обитания полёвок сложились во многих регионах Приволжского федерального округа, включая Нижегородскую область.

Согласно данным специалистов, чаще всего геморрагическая лихорадка с почечным синдромом выявляется у пенсионеров и неработающих граждан. Медики напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики при посещении лесов, дачных участков и во время уборки помещений, где могли находиться грызуны.