Нижегородского «мажора», устроившего массовое ДТП, освободили из-под ареста Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородского мажора-миллиардера Сергея Корнилова, устроившего массовое ДТП, освободили из-под ареста. В изоляторе временного содержания молодой человек пробыл 10 суток.

Напомним, резонансное ДТП на Похвалинском съезде произошло 20 мая. Тогда 21-летний представитель золотой молодежи уселся в пьяном виде за руль дорогущего кабриолета и, вылетев на встречку, протаранил сразу несколько автомобилей. Остановился он, только влетев в бордюр. После аварии вместе с друзьями он отправился в один из нижегородских ресторанов, где тоже успел изрядно покуролесить.

На следующий день, придя в чувства, он опубликовал видео с извинениями. Однако это не помогло ему уйти от ответственности.

В отношении мажора завели два дела: за небезопасное вождение и за хулиганство. По первому делу виновнику ДТП запретили совершать определенные действия.

По делу о хулиганстве суд назначил Корнилову наказание в виде 10 суток ареста.

– Сотрудниками полиции обеспечено отбытие административного ареста Сергеем Корниловым. Во время отбытия наказания задержанный содержался в условиях, соответствующих нормам законодательства, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

По прошествии 10 суток Сергея Корнилова освободили из-под ареста.

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