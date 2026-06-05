«Энергокружки» Нижегородской области подвели итоги второго учебного года

Фото:Екатерина Ренжина.

В филиале «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» завершился учебный год всероссийского образовательного проекта Группы компаний «Россети». Участниками «Энергокружков» стали учащиеся 9-10 классов двух школ Нижегородской области: Лицея № 87 им. Л.И. Новиковой г. Нижнего Новгорода и средней школы №19 с углублённым изучением предметов города Заволжье.

Торжественная церемония для девятнадцати учащихся 9 класса Заволжской школы прошла в рамках последнего звонка. Специалисты филиала вручили юным участникам сертификаты, подтверждающие успешное освоение программы углубленного изучения физики и памятные подарки, а также поблагодарили педагогов и руководство школы за вклад в подготовку будущих кадров для энергетической отрасли.

Подарки и сертификаты об обучении для лицеистов также будут вручены владельцам в сентябре этого года.

В течение учебного года школьники углубленно изучали физику, посещали профориентационные мероприятия, лабораторные практикумы и уроки по электробезопасности. Важной частью программы стало участие во Всероссийской олимпиаде для школьников Группы «Россети».

Особый интерес у ребят вызвали экскурсии на энергообъекты филиала «Нижновэнерго», которые позволили старшеклассникам познакомиться с работой электросетевого комплекса и востребованными профессиями отрасли.

«Энергокружки» — это возможность для школьников глубоко изучить физику и увидеть электроэнергетику изнутри, познакомиться с современными технологиями и людьми, которые обеспечивают надежную работу одной из важнейших отраслей страны. Для компании проект является значимой частью подготовки будущих специалистов, которые через несколько лет придут работать в электросетевой комплекс. Именно им предстоит развивать отрасль в ближайшие годы», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.