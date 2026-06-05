Почти миллиард рублей штрафов получили нарушители ПДД в Нижегородской области. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области работает Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. За пять месяцев 2026 года с помощью системы Госавтоинспекция вынесла более миллиона штрафов на сумму почти в миллиард рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Только за последнюю неделю мая вынесено 87 539 постановлений на сумму 87 222 850 рублей. Среди них почти 75 тысяч случаев превышения скорости. Также зафиксировано 4 тысячи нарушений правил применения ремня безопасности и 2,3 тысячи выездов за стоп-линию на светофоре. Еще 406 случаев связаны с выездом на встречную полосу, а 803 – с проездом на красный свет. Также 1,6 тысячи раз камеры зафиксировали водителей за разговорами по телефону за рулем.

Большая часть штрафов была погашена. Однако в отношении тех, кто не оплатил штрафы вовремя, возбуждено 3 210 административных дел.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2026 году нижегородские водители уже успели получить почти 800 тысяч штрафов за превышение скорости, а в 2025 году этот показатель превысил два миллиона рублей.