«Треск моторов на всю улицу»: Разбирались, что грозит ночным дрифтерам, терроризирующим нижегородцев

За 2025 год количество нарушений за превышение скорости превысило 2 млн.

Превышение скорости является распространенным нарушением правил дорожного движения. Особенно заметными они становятся ночью, когда в городе устанавливается тишина. Также в летний период нижегородцам мешают спать «дрифтеры», которые приезжают на городские парковки и нарушают общественный покой звуком мотора и трения шин об асфальт. «Комсомолка» разбиралась, как привлечь к ответственности таких нарушителей и сколько подобных случаев было зафиксировано в Нижегородской области.

Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, с начала 2026 года в регионе системы фиксации нарушений зафиксировали 784 485 случаев превышения скорости водителями транспортных средств – как в ночное, так и в дневное время. За 2025 год было выявлено более двух миллионов таких нарушений. Фиксируются они с помощью стационарных и передвижных видеокамер. При их выявлении водители привлекаются к административной ответственности.

Кроме того, к дрифтерам и любителям мчаться по городу на огромной скорости грозит уголовная ответственность. Одна из статей – «Хулиганство». Ее применяют при грубом нарушении общественного порядка, выражающимся в явном неуважении к обществу. Еще одна – «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

– Она предусматривает наказание за совершение из хулиганских побуждений действий, которые создают угрозу безопасности эксплуатации транспортных средств, – пояснили в полиции.

Напомним, по последней стате уголовное дело завели на нижегородского сына миллиардера Сергея Корнилова, который под алкоголем на огромной скорости рассекал по Нижне-Волжской набережной на желтом кабриолете, а потом на Похвалинском съезде устроил массовое ДТП. Сейчас он находится под арестом на 10 суток за мелкое хулиганство, за отказ от медосвидетельствования его лиши прав. По статье о небезопасном вождении расследование пока продолжается. На это время Корнилова ограничили в действиях: ему запрещено выходить из дома ночью, садиться за руль, посещать бары и общаться со свидетелями.