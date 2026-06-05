Энергетики «Нижновэнерго» напоминают: электричество может быть опасно. Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

В связи с наступлением летних каникул специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» обращаются к детям и родителям с напоминанием: соблюдение нескольких простых правил электробезопасности поможет предотвратить травмы и спасти жизнь.

Линии электропередачи (ЛЭП) и трансформаторные подстанции — объекты повышенной опасности. Дети и подростки часто не в полной мере осознают эту угрозу. Поэтому задача родителей, воспитателей и учителей — доступно объяснить им основные правила поведения вблизи энергообъектов:

- Не приближайтесь к трансформаторным подстанциям. Получить удар током можно, даже не прикасаясь к частям энергообъектов, находящихся под напряжением, достаточно просто приблизиться к ним на опасное расстояние. В этом случае в воздушном промежутке между электроустановкой и телом возникает электрическая дуга, которая способна убить человека на месте. Находиться вблизи таких объектов опасно, а проникать внутрь — смертельно.

- Обращайте внимание на предупреждающие знаки и плакаты, закрепленные на электроустановках: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!», «Осторожно! Электрическое напряжение». Игнорировать их нельзя.

- Не играйте рядом с ЛЭП. Запрещено запускать воздушного змея вблизи линий электропередачи, а также залезать на крыши и деревья, находящиеся рядом с ними.

- Увидев на земле оборванный провод, немедленно отойдите на безопасное расстояние — не менее 8 метров — и предупредите окружающих. Если вы все-таки оказались ближе, выходите из опасной зоны «гусиным шагом»: не отрывая ступней от земли, приставляя пятку одной ноги к носку другой.

- Не проникайте в технические помещения жилых домов, где проходят провода и коммуникации. Нельзя открывать лестничные электрощитки и электрические щиты в зданиях.

- Не фотографируйтесь вблизи энергообъектов: смертельно опасно делать селфи и снимать видео рядом с ними. Категорически запрещается залезать на ЛЭП ради эффектного кадра и использовать монопод (палку для селфи) вблизи проводов — велик риск не рассчитать длину и попасть под высокое напряжение.

- Запрещено набрасывать на провода посторонние предметы, разбивать изоляторы, срывать замки с дверей энергообъектов. Эти незаконные действия подвергают смертельной опасности вас и окружающих.

- Не ловите рыбу рядом с энергообъектами. Удилище и мокрая леска хорошо проводят ток: смертельную электротравму можно получить, даже не прикасаясь к проводам. Проходя под линиями ЛЭП, несите удочку горизонтально.

Если вам известно о фактах проникновения на территорию энергообъектов, хищения проводов с линий электропередачи или другого оборудования, сообщите об этом по телефону «Горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220.

Сотрудники «Нижновэнерго» примут необходимые меры, чтобы предотвратить несчастные случаи, технологические нарушения и перерывы в электроснабжении потребителей.

Помните: нарушение правил электробезопасности подвергает смертельному риску вас и других людей, а также ставит под угрозу надежное электроснабжение целых районов.