Евгений Люлин: «Благодаря объединению усилий законодателей и исполнительной власти удаётся реализовать такие важные программы, как «Земский тренер»

Фото: Пресс-служба ЗСНО.

«Идея масштабировать программу «Земский тренер» на регионы России родилась на площадке Совета законодателей Приволжского федерального округа в июне прошлого года в Пензе. Тогда мы с коллегами обсуждали развитие массового спорта и доступности спортивной инфраструктуры в регионах ПФО и отметили эффективность программы «Земский тренер», которая в 2025 году в пилотном режиме реализовывалась в 26 субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный и Центральный федеральные округа. И вот с 2026 года Правительство РФ предоставило возможность регионам войти в программу. На данный момент ее участниками стали 86 субъектов РФ, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Важно, что голос законодателей Приволжья звучит ярко, к нашему мнению прислушиваются. А объединение усилий законодательной и исполнительной власти позволяет реализовывать такие социально значимые инициативы», – отметил председатель Совета законодателей ПФО, спикер Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя решение губернатора Глеба Никитина о запуске программы в регионе.

Теперь специалисты в области физической культуры и спорта при трудоустройстве в населенных пунктах Нижегородской области с числом жителей до 50 000 человек смогут получить 1 миллион рублей по региональной программе «Земский тренер». Принять участие в ней смогут граждане России с высшим или средним профессиональным образованием.

«Привлечение на село специалистов по программе «Земский тренер» даст возможность для тысяч нижегородских детей в отдалённых населённых пунктах заниматься с профессиональными наставниками. При этом выпускники вузов и средних специальных учебных заведений, заключившие трудовой договор в течение двух лет после выпуска, смогут участвовать в программе даже без переезда – по месту жительства. На этот год определены 44 квоты, утверждён перечень вакансий, начат приём заявок. Уверен, это станет серьезным стимулом для молодёжи возвращаться в родные города и села, развивать массовый спорт», – заявил Евгений Люлин.