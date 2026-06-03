Нижегородцы смогут проверить здоровье на прогулке в парке. Фото: Минздрав Нижегородской области

Нижегородцам предлагают пройти диспансеризацию в новых форматах: теперь проверить свое здоровье горожане смогут даже во время семейной прогулки в парке. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В рамках новых форматов медицинских обследований и консультаций нижегородцам предлагают осмотры на свежем воздухе. Проходить их могут и взрослые, и дети одновременно.

Так, в Дзержинске уже проводилась подобная тематическая акция. Специалисты Городской больницы №2 основали в Центральном парке культуры и отдыха медицинский пункт, в котором можно было без предварительной записи зайти на консультацию или обследование к врачу. За несколько часов было проведено около 80 осмотров. Все результаты доступны пациентам на портале Госуслуг в личном кабинете.

Профилактический осмотр в парке представляет собой настоящее обследование и нередко таким образом выявляются серьезные заболевания на ранних стадиях. В Дзержинске, например, при осмотре родинок у семи человек нашли подозрения на новообразования кожи – такие пациенты получили направления на дообследование. Некоторым жителям, которые уже имеют какие-либо заболевания, выдали рекомендации о плановой госпитализации.

Помимо обследований в парке проходили мастер-классы по оказанию первой помощи. Также можно было получить консультацию врачей узких специальностей. - Формат выездных медосмотров в очередной раз показал свою эффективность: жители Дзержинска с большой радостью совмещали прогулки с заботой о здоровье, – отметила заместитель главного врача Городской больницы №2 Ирина Чернятина.

В Нижнем Новгороде коллектив городской клинической больницы №39 также провел профилактические осмотры для взрослых. Пока их дети были на приеме у врача, родители могли бесплатно и без записи пройти комплексное обследование: ЭКГ, измерить внутриглазное давление и проверить функции внешнего дыхания.

Врачи напоминают нижегородцам, что диспансеризация – это инвестиция в будущее, которая помогает выявить заболевания на ранних стадиях.

Елена ПАШКИНА