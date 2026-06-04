Нижегородские инновационные компании смогут получить гранты до 30 млн рублей

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Малые технологические компании и инновационные предприятия Нижегородской области приглашаются к участию в конкурсах Фонда содействия инновациям «Развитие-Пром» и «Развитие-Био». Победители получат гранты до 30 млн рублей на разработку и вывод на рынок высокотехнологичной продукции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, Фонд содействия инновациям последовательно расширяет инструменты поддержки технологического бизнеса. В этом году впервые запущен конкурс «Развитие-Био», ориентированный на проекты в сфере биоэкономики. Конкурс «Развитие-Пром» проводится второй год подряд и направлен на поддержку перспективных разработок в ключевых отраслях промышленности. Участие в программах позволяет предприятиям ускорить реализацию проектов, провести необходимые исследования и испытания, а также повысить конкурентоспособность своей продукции.

Участниками конкурсов могут стать малые предприятия, включенные в Единый реестр субъектов МСП и имеющие статус микропредприятия или малого предприятия.

Конкурс «Развитие-Пром» проводится в рамках федерального проекта «Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Конкурс «Развитие-Био» реализуется по федеральному проекту «Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики» национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Информационную и организационную поддержку предпринимателям на всех этапах подачи заявок оказывает региональное представительство ФСИ — нижегородский технопарк «Анкудиновка». Заявки принимаются до 13 июля 2026 года на сайте ФСИ.

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка» и «Развитие конкуренции».