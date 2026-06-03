Евгений Люлин призвал студентов РАНХиГС участвовать в предстоящих выборах в Молодежный парламент

Фото: Пресс-служба ЗСНО.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился со студентами Нижегородского института управления – филиала Президентской академии. Встречу организовала директор института Екатерина Лебедева, а гостей для таких разговоров выбирают сами ребята открытым голосованием.

«Для студентов это хорошая возможность для профориентации и поиска ответов о будущем трудоустройстве. Такие встречи помогают узнать требования работодателей в госсекторе, понять, какие компетенции и личные качества в приоритете», – отметила Екатерина Лебедева.

Евгений Люлин начал разговор с основ парламентаризма и законотворчества. Он пояснил, что многие граждане, включая молодёжь и даже студентов, не всегда чётко различают полномочия депутатов и министров, функции городской Думы и Законодательного Собрания. Понимание этих различий, по мнению спикера, – основы для осознанного участия в жизни региона и страны.

Затем председатель парламента перешёл к конкретным инструментам молодёжного участия. Он подробно рассказал о Молодёжном парламенте при Законодательном Собрании, который с 2022 года получил право законодательной инициативы. Евгений Люлин привёл примеры уже принятых законов: выплаты молодым специалистам на селе до 2 млн рублей, изменения в закон об экологической безопасности, учреждение медали Матрёны Вольской за вклад в патриотическое воспитание, а также законопроект о борьбе с борщевиком, который прошёл первое чтение.

Спикер Законодательного Собрания сообщил также, что в сентябре этого года состоятся выборы нового состава Молодёжного парламента, и призвал студентов института активно в них участвовать. После этого встреча перешла в формат открытого диалога – ребята задавали самые разные вопросы.

Студенты-социологи спросили о снижении интереса населения к выборам. Евгений Люлин ответил, что явка традиционно растёт в периоды турбулентности, когда люди острее чувствуют зависимость будущего от своего выбора. Он призвал студентов проявлять гражданскую инициативу без ожидания сложных времён и обязательно приходить на избирательные участки или голосовать онлайн.

Будущие экономисты поинтересовались, как заводской опыт помог спикеру в карьере. Евгений Люлин рассказал, что 36 лет стажа на производстве стали для него школой жизни: речь шла о психологическом климате в коллективе, управлении большой командой и преодолении трудностей. Он также поделился, что ежедневно встаёт в 5:30 и совершает пробежку. И подчеркнул: для достижения целей нужно постоянно учиться.

В ходе встречи обсудили и другие важные темы: студенческую ипотеку, навыки управленца, умение работать в коллективе и даже семейные отношения. Председатель Законодательного Собрания отметил, что приоритетом считает рождение и воспитание детей.

Отдельно Евгений Люлин подчеркнул особую связь регионального парламента с Президентской академией: почти каждый третий министр в правительстве Нижегородской области, многие депутаты и сотрудники аппарата – выпускники этого вуза. Он рассказал о совместной работе по созданию базовой кафедры, проведении Парламентских дней и организации практики для студентов.

«Наше сотрудничество с Президентской академией – это не только партнёрство двух структур, а настоящий кадровый лифт для региона. Мы вместе растим будущих управленцев, которые уже сегодня включаются в законотворческую работу. Будем и дальше расширять эту практику: новые стажировки, совместные проекты и поддержка молодёжных инициатив – вот наши ближайшие шаги», – заключил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.