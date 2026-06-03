Пять нижегородских выпускников удалили с ОГЭ по математике за шпаргалки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области продолжается экзаменационная пора у выпускников школ. Основной государственный экзамен по математике 2 июня сдавали 34 993 ученика девятых классов, сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своих соцетях.

Для проведения испытания работал 271 пункт приёма экзаменов. По словам министра, пять участников были удалены из аудиторий с аннулированием результатов — они воспользовались шпаргалками. Пересдать экзамен в резервные дни летом они не смогут, следующая попытка будет только осенью.

- Шпаргалка на экзамене — не спасательный круг, а, скорее, гиря, — подчеркнул Михаил Пучков.

Ранее сообщалось, что в первый день сдачи ЕГЭ двоих нижегородских выпускников поймали на списывании и удалили с экзамена.