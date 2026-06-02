Двоих нижегородских выпускников удалили с ЕГЭ за списывание. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Нижегородской области начался период Государственной итоговой аттестации. Уже в первый день сдачи ЕГЭ двоих человек поймали на списывании и удалили с экзамена. Как рассказал министр образования Михаил Пучков, у одного выпускника нашли телефон, второй попался со шпаргалкой.

– Самое печальное это то, что в подобном случае результат аннулируется и пересдать экзамен можно будет только в рамках следующей кампании ЕГЭ через год, – пояснил министр.

Михаил Пучков посоветовал школьникам не прибегать к списыванию, так как это может открыться либо на самом экзамене, либо позже при просмотре камер видеонаблюдения. Министр рекомендовал выпускникам составлять интеллект-карты, чтобы лучше запомнить информацию.

По словам министра, в первый день ЕГЭ, 1 июня, 11-классники сдавали предметы по выбору. 1547 человек отправились на экзамен по химии, 1773 – по истории, 847 – по литературе. Далее школьники будут сдавать обязательный предмет – русский язык. Экзамен пройдет 4 июня. 19 июня запланированы последние ЕГЭ по иностранным языкам и информатике, а период с 22 по 25 июня отведен под резервные дни. 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по выбору.