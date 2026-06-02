«Россети Центр и Приволжье» обеспечили электроэнергией новое здание отделения Центрального банка России в Нижнем Новгороде. Фото: Пшеперкевич Екатерина

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» завершил технологическое присоединение к электросетям отделения Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации в Нижнем Новгороде. Максимальная присоединенная мощность составила 1 МВт.

Для подключения объекта специалисты «Нижновэнерго» установили два трансформатора мощностью по 1,25 МВА каждый и построили две кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Электроснабжение объекта организовано по первой категории надежности — от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. В случае технологического нарушения на энергообъекте подача электроэнергии восстанавливается автоматически максимально оперативно.